Экономический паспорт и гражданство для диаспоры: основные заявления из послания Зеленского к Раде

В своем выступлении президент упомянул анонсированную ранее украинскую авиакомпанию, запуск новых поездов, а также продолжение ремонта дорог. Кроме того, глава государства вспомнил о тарифах, доплатах к пенсиям и повышении зарплат медикам. Также в своем послании Зеленский уделил внимание проекту "Дия" и в целом вопросу диджитализации.

Украина впервые

Зеленский отметил, что для борьбы с коронавирусом Украина сейчас имеет почти все: больницы, койки, вакцины. Он также добавил, что в ноябре в Украине сделали более 6 млн прививок, в то время как начинали вакцинацию с 10 тысяч.

"Не хочу, чтобы главным словом был ковид или локдаун. Я хочу, чтобы рядом с Украиной было слово впервые", - добавил Зеленский и перечислил ряд достижений.

В частности, по его словам, размер экономики в 2021 году впервые достигнет рекордного уровня за период независимости, а госдолг впервые с 2013 года будет снижен до уровня ниже 50% ВВП.

"Энергетический кризис, значительный рост тарифов - впервые это не об Украине", - подчеркнул президент.

Термомодернизация

"В 2022 году приступим к большой термомодернизации. Планируем утеплить тысячи домов, школ, больниц. Это позволит нам впервые получить настоящую энергетическую независимость", - анонсировал президент.

Экономический паспорт

Глава государства приветствовал принятие налогового законопроекта 5600, который вчера парламент одобрил во втором чтении. Он пояснил, что средства, которые получит бюджет от действия этого законопроекта, будут направлены на детей.

"До 10 декабря я вношу законопроект об экономическом паспорте украинца. Средства за использование украинских недр будут накапливаться на персональных счетах украинских детей", - отметил он, добавив, что эти средства дети смогут потратить на образование.

Зарплаты

С 1 декабря минимальная зарплата составляет 6,5 тыс. гривен, а 1 января зарплата врачей будет составлять минимум 20 тыс. гривен, а средняя зарплата врача по Украине будет 24 тыс. гривен.

Оборона

По словам Зеленского, в 2022 году финансирование обороны и безопасности превысит 320 млрд гривен. В частности, впервые Украина начнет строить военный завод по изготовлению современных дронов.

Гражданство для диаспоры

Зеленский вспомнил в своем выступлении украинскую диаспору и аносировал законопроект о предоставлении украинского гражданства представителям украинской диаспоры.

"Нас 65 миллионов", - подчеркнул Зеленский.

Перепись населения

Зеленский отметил, что, в контексте цифровизации, сейчас в планах запустить е-перепись, которая впоследствии приведет к электронному голосованию. По его словам, перепись пройдет в феврале 2023 года, к процессу будет привлечена компания Аpple.

Война

"8 лет продолжается война на Донбассе, 8 лет, как РФ аннексировала Крым... Никто кроме нашей армии нас не защитит. Мы не можем остановить войну без прямых переговоров с Россией. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная армия", - отметил Зеленский, добавив, что не боится "прямого разговора с ним", имея в виду президента РФ Владимира Путина.