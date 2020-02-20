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Экономический комитет Рады сегодня рассмотрит отчет Кабмина

Новости » Политика     20.02.2020 - 14:36
Экономический комитет Рады сегодня рассмотрит отчет Кабмина
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Об этом свидетельствует повестка дня заседания комитета

Комитет Верховной рады по вопросам экономического развития в четверг, 20 февраля, рассмотрит отчет Кабинета министров. Об этом свидетельствует повестка дня заседаний комитетов, опубликованная на сайте парламента.

Так, заседание комитета началось в 14:30.

"20 февраля... Отчет о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров Украины в 2019 году", - говорится в повестке дня.

Напомним, налоговый комитет Верховной рады увидел в отчете правительства за 2019 год как позитивные, так и негативные показатели. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также объяснил, почему в отчете правительства за прошлый год нет информации за четвертый квартал, когда Кабмин возглавил Алексей Гончарук.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров Украины опубликовал отчет о работе правительства за 2019 год. В частности, в отчете говорится, что правительство по многим направлениям только закладывает основу дальнейших реформ.

Добавим также, комитет Верховной Рады по вопросам бюджета в среду также рассмотрел отчет правительства за 2019 год. При этом на предыдущем заседании комитета нардепы обсуждали часть, которая касается фискальной политики и исполнения бюджета.

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