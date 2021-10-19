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Экономический коллапс в Афганистане может отразиться на Европе, - МВФ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Международный валютный фонд (МВФ) в своем обзоре допустил, что в этом году экономика Афганистана испытает сильное падение. Это может усилить миграционный кризис, который затронет Европу, Турцию и ряд других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет МВФ.

В документе отмечается, что после прихода талибов к власти в Афганистане экономик страны столкнулась с серьезным финансовым кризисом. "Произошедшее в результате этого падение уровня жизни может ввергнуть миллионы людей в нищету и привести к гуманитарному кризису", - добавили в организации.

В МВФ считают, что нестабильная обстановка в Афганистане приведет к существенным последствиям в экономике и сфере безопасности как в стране, так и за ее пределами. Эта ситуация уже стала причиной внутренних перемещений и может вызвать всплеск беженцев в соседние государства, а также в Турцию и Европу.

По прогнозам фонда, увеличение афганских беженцев может оказать давление на государственные ресурсы стран, которые их примут. В частности, вызвать напряженность на рынке труда и в социальной сфере.

Напомним, США отказались предоставлять доступ талибам к резервам центрального банка Афганистана.

Отметим, Евросоюз обеспокоен социально-экономической ситуацией в Афганистане из-за паралича банковской системы и ростом цен после прихода талибов к власти.

Как сообщало РБК-Украина, ранее талибы договорились с США о поставках в Афганистан гуманитарной помощи.

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АфганистанМВФ