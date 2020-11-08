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Экономический аудит и нацстратегия - наши приоритеты в законодательной деятельности, - Стефанчук

Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 12:26
Экономический аудит и нацстратегия - наши приоритеты в законодательной деятельности, - Стефанчук
Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Экономический аудит был одним из важных задач команды президента Украины.

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук во время презентации аудита экономики страны и векторов экономического развития до 2030 года.

"Была проделана очень кропотливая работа для установления этой точки экономического роста, которая даст возможность понять все предпосылки и сформировать дальнейшие действия", - отметил Стефанчук.

Аудит экономики страны и векторы экономического развития является основой для подготовки Национальной экономической стратегии 2030.

По его убеждению, любой экономический прирост невозможен без наведения порядка в формировании государственных решений.

Кроме того, Стефанчук выделил 15 главных проблем законопроектной работы и подчеркнул необходимость формирования правильной стратегии и плана законодательного развития государства.

"По его словам, основой для определения направлений и приоритетов законодательной деятельности должны стать несколько национальных документов. Это программа президента Украины, партии "Слуга народа", правительства и план действий правительства, послание президента к Верховной раде, стратегические документы Национального совета реформ, Комиссии по правовой реформе и других консультативно-совещательных органов. И теперь к этому списку должна быть приложена "Национальная экономическая стратегия до 2030", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в EBA прокомментировали правительственный экономический аудит. В бизнес-ассоциации считают, что документы могут служить как для страны, так и для бизнеса своеобразным маяком и ориентиром, куда движется Украина в этом турбулентном мире.

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Новости Украины Политика Кабинет Министров УкраиныстратегияРуслан Стефанчук

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