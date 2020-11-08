Економічний аудит та національна стратегія є пріоритетами законодавчої діяльності, - Стефанчук

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна)

Економічний аудит був одним із важливих завдань команди президента України.

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук під час презентації аудиту економіки країни та векторів економічного розвитку до 2030 року.

"Була зроблена надзвичайно кропітка робота для встановлення цієї точки економічного зростання, яка дасть можливість зрозуміти всі передумови та сформувати подальші дії", - зазначив Стефанчук.

Аудит економіки країни та вектори економічного розвитку є основою для підготовки Національної економічної стратегії 2030.

На його переконання, будь-який економічний приріст неможливий без наведення порядку у формуванні державницьких рішень.

Крім того, Стефанчук виділив 15 головних проблем законопроєктної роботи та наголосив на необхідності формування правильної стратегії та плану законодавчого розвитку держави.

"За його словами, підґрунтям для визначення напрямів та пріоритетів законодавчої діяльності мають стати декілька національних документів. Це програма президента України, партії "Слуга народу", уряду та план дій уряду, послання президента до Верховної ради, стратегічні документи Національної ради реформ, Комісії з правової реформи та інших консультативно-дорадчих органів. І тепер до цього переліку має бути додана "Національна економічна стратегія до 2030", - наголосив він.



Нагадаємо, раніше в EBA прокоментували урядовий економічний аудит. В бізнес-асоціації вважають, що документи можуть слугувати як для країни, так і для бізнесу своєрідним маяком та орієнтиром, куди рухається Україна у цьому турбулентному світі.