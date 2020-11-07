В EBA прокомментировали правительственный экономический аудит

Фото: Кабминет министров Украины (РБК-Украина)

Экономический аудит и Национальная экономическая стратегия, которая будет впоследствии представлена, это важная работа для бизнеса. Документы могут служить как для страны, так и для бизнеса своеобразным маяком и ориентиром, куда движется Украина в этом турбулентном мире.

Об этом сообщила исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко, комментируя аудит и векторы экономического развития, которые на днях презентовал председатель правительства Денис Шмыгаль.

"Важно, что на этапе наработки, бизнес активно вовлечен в эти процессы и слышат голос бизнеса. Ведь раньше были случаи, когда глобальные государственные документы создавались без участия представителей бизнес сообщества. В дальнейшем, конечно, нельзя ограничиваться просто созданием и написанием аудита и Национальной экономической стратегии. После презентации теперь важно реализовать и должным образом имплементировать все наработки", - сказала Анна Деревянко.

Презентация экономического аудита страны и векторов экономического развития до 2030 года состоялась в пятницу, 6 ноября.

В событии приняли участие президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель председателя Верховной рады Руслан Стефанчук, представители бизнеса, ученые и другие.

Как отметил Денис Шмыгаль, аудит и экономические векторы станут основой для разработки Национальной экономической стратегии 2030", которая будет презентована позже.

Напомним, задача правительства презентовать аудит и векторы экономического развития поставил президент Владимир Зеленский во время своего ежегодного послания к парламенту две недели назад.