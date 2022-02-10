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Экономическая война против Украины. США отреагировали на блокаду Россией Азовского моря

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Киеве отреагировали на блокирование Россией Черного и Азовского морей под видом военных учений. В дипмиссии назвали такие действия Москвы продолжением экономической войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США.

"Российская экономическая война против Украины продолжается", - подчеркнули в американской дипмиссии.

Там отметили, что под предлогом военных учений Россия ограничивает морской суверенитет Украины, свободу судоходства в Черном и Азовском морях и таким образом препятствует морским перевозкам, которые необходимы украинской для экономики.

Напомним, ранее Россия объявила о проведении 13-19 февраля военных учений в Черном и Азовском морях.

Отметим, Украина выразила решительный протест России из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях.

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Соединенные Штаты АмерикиРоссийская ФедерацияАзовское море