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Економічна війна проти України. США відреагували на блокаду Росією Азовського моря

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Києві відреагували на блокування Росією Чорного і Азовського морів під виглядом військових навчань. У дипмісії назвали такі дії Москви продовженням економічної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.

"Російська економічна війна проти України триває", - підкреслили в американській дипмісії.

Там зазначили, що під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях і таким чином перешкоджає морським перевезенням, які необхідні українській для економіки.

Нагадаємо, раніше Росія оголосила про проведення 13-19 лютого військових навчань у Чорному та Азовському морях.

Відзначити, Україна висловила рішучий протест Росії через блокування судноплавства в Чорному та Азовському морях.

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Сполучені Штати АмерикиРосійська ФедераціяАзовское море