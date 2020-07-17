"Экония" заявила об убытках свыше 1,2 млн грн за неделю атак

Владелица компании "Экония" и основательница ТМ "Малятко" Ирины Варагаш обратилась к президенту Украины, генеральному прокурору и Верховной раде с требованием остановить уничтожение бизнеса в результате рейдерских атак, которые начались 9 июля.

Об этом Варагаш заявила в комментариях журналистам.

"Это третья попытка рейдеров отобрать бизнес, который я основала 20 лет назад, против меня фабрикуют дела, запугивают", - заявила владелица "Эконии".

По ее словам, история рейдерства началась после приобретения имущественного комплекса обанкротившейся мебельной фабрики в г. Золотоноша Черкасской области.

"О рейдерах, в частности, Анатолии Титове, я узнала после того как в 2008 г. приобрела имущество фабрики - разрушенные здания на двух гектарах земли. За год мы построили там современное предприятие по производству детского питания и воды под брендом "Малютко". Следующего, 2010 года Титов осуществил первую попытку рейдерства - ночью на предприятие зашли вооруженные люди, но мы отстояли завод", - рассказывает Варагаш.

Позже появилось заявление в правоохранительные органы от гражданина Руслана Курилова, он утверждал, якобы по приказу Варагаш, чтоего похитили в 2012 году. В деле о "похищении", которое длится с 2017 года, владелицу предприятия допросили один раз как свидетеля - этот статус не позволяет даже ознакомиться с материалами уголовного производства, однако полиция публично заявила о причастности предпринимательницы.

По ее словам, 9 июля полиция ворвалась в офис "Экония", в доме Варагаш, изъяла технику, повредила имущество, запугала сотрудников с целью выявить доказательства в деле о "похищении".

О заангажированности полиции, по мнению Варагаш, свидетельствует тот факт, что уголовное дело против рейдеров "Эконии" вернули из Главного следственного управления Национальной полиции в Золотоноше и просто закрыли.

"За несколько дней последнего рейдерства мы получили убытки на свыше 1,2 млн грн: приостановили отгрузки продукции и частично - финансово-хозяйственную деятельность, компания недополучит прибыли, а бюджет недосчитается налогов более чем на 4 млн грн", - рассказала Варагаш.

Напомним, 15 июля ситуацию вокруг компании рассмотрели на заседании Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила во время заседания, что дело находится на контроле в прокуратуре и в ближайшее время будет предоставлен надлежащий ответ.

Кроме того, "Эконию" поддержали международные партнеры, Союз предпринимателей Украины, объединения бизнесменов клуба Ceo Club Ukraine, Украинская Бизнес Ассоциация, Ассоциация производителей детского питания, Федерация работодателей Украины и другие.

Варагаш создала семейный бизнес по производству воды "Малятко" в 1996 г. Компания получила название "Экония" 2008 года, экспортирует продукцию в страны Евросоюза, Беларуси, Молдовы, Саудовской Аравии и тому подобное.