"Еконія" заявила про збитки у понад 1,2 млн грн за тиждень атак

Власниця компанії "Еконія" та засновниця ТМ "Малятко" Ірина Варагаш звернулась до президента України, генерального прокурора і Верховної ради з вимогою зупинити знищення бізнесу внаслідок рейдерських атак, які розпочалися 9 липня.

Про це Варагаш заявила в коментарях журналістам.

"Це третя спроба рейдерів відібрати бізнес, який я заснувала 20 років тому, проти мене фабрикують справи, залякують", - заявила власниця "Еконії".

За її словами, історія рейдерства розпочалась після придбання майнового комплексу збанкрутілої меблевої фабрики у м.Золотоноша Черкаської області.

"Про рейдерів, зокрема, Анатолія Тітова, я довідалась після того як у 2008 р. придбала майно фабрики - зруйновані будівлі на двох гектарах землі. За рік ми збудували там сучасне підприємство з виробництва дитячого харчування та води під брендом "Малятко". Наступного, 2010 року Тітов здійснив першу спробу рейдерства - вночі на підприємство зайшли озброєні люди, але ми відстояли завод", - розповідає Варагаш.

Пізніше з’явилась заява до правоохоронних органів від громадянина Руслана Курілова, він стверджував, нібито за наказом Варагаш, його викрали у 2012 році. У справі про "викрадення", яка триває з 2017 року, власницю підприємства допитали один раз як свідка - цей статус не дозволяє навіть ознайомитись з матеріалами кримінального провадження, однак поліція публічно вже заявила про причетність підприємниці.

За її словами, 9 липня поліція увірвалась в офіс "Еконії", до будинку Варагаш, вилучила техніку, пошкодила майно, залякала співробітників з метою виявити докази у справі про "викрадення".

Про заангажованість поліції, на думку Варагаш, свідчить той факт, що кримінальну справу проти рейдерів "Еконії" повернули з Головного слідчого управління Національної поліції до Золотоноші і просто закрили.

"За кілька днів останнього рейдерства ми отримали збитки на понад 1,2 млн грн: призупинили відвантаження продукції і частково – фінансово-господарську діяльність, компанія недоотримає прибутки, а бюджет недорахується податків більш як на 4 млн грн", - розповіла Варагаш.

Нагадаємо, 15 липня ситуацію навколо компанії розглянули на засіданні Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова заявила під час засідання, що справа перебуває на контролі у прокуратурі і найближчим часом буде надана належна відповідь.

Крім того, "Еконію" підтримали міжнародні партнери, Спілка підприємців України, об’єднання бізнесменів клубу Ceo Club Ukraine, Українська Бізнес Асоціація, Асоціація виробників дитячого харчування, Федерація роботодавців України та інші.

Варагаш створила сімейний бізнес з виробництва води "Малятко" у 1996 р. Компанія отримала назву "Еконія" 2008 року, експортує продукцію до країн Євросоюзу, Білорусі, Молдови, Саудівської Аравії тощо.