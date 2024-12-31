Екологічні збитки України через агресію РФ сягнули 70 млрд доларів, - Гринчук

Шкода довкіллю України від повномасштабної агресії Росії вже оцінюється у понад 70 млрд доларів. Знищено 3 млн га лісів, зафіксовано понад 6500 екологічних злочинів та викиди 180 млн тонн CO₂.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук в інтерв'ю Forbes.
За її словами, від початку повномасштабної війни було знищено 3 млн гектарів українських лісів і майже третина території країни засіяна мінами.
Наразі Міндовкілля оцінює екологічні втрати війни приблизно в 70 мільярдів доларів - і це, ймовірно, "верхівка айсберга".
"Включаючи втрату природних ресурсів, ця цифра може бути набагато, набагато більшою", - зазначила Гринчук
Окрім того, як розповіла міністр, Росія скоїла понад 6500 злочинів проти навколишнього середовища.
Наразі війна призвела до викидів понад 180 млн тонн CO₂ еквівалента. Переміщення понад 6 млн громадян України в інші країни спричинило додаткові викиди 3,3 млн тонн CO2.
Гринчук наголосила, що Україна рішуче налаштована притягнути Росію до відповідальності за всі екологічні злочини. За її словами, наразі РФ представлена як антиекологічний руйнівник, схилений до хижого панування як над Україною, так і над світом природи.
Нагадаємо, у жовтні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що українська екологічна система сильно постраждала внаслідок широкомасштабної військової агресії Росії. Тоді завдані збитки природному довкіллю оцінювали у 65 млрд доларів.
Раніше у Верховній Раді заявили, що програма відновлення України після війни обов'язково має враховувати екологічний фактор.
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