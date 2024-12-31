Екологічні збитки України через агресію РФ сягнули 70 млрд доларів, - Гринчук

За її словами, від початку повномасштабної війни було знищено 3 млн гектарів українських лісів і майже третина території країни засіяна мінами.

Наразі Міндовкілля оцінює екологічні втрати війни приблизно в 70 мільярдів доларів - і це, ймовірно, "верхівка айсберга".

"Включаючи втрату природних ресурсів, ця цифра може бути набагато, набагато більшою", - зазначила Гринчук

Окрім того, як розповіла міністр, Росія скоїла понад 6500 злочинів проти навколишнього середовища.

Наразі війна призвела до викидів понад 180 млн тонн CO₂ еквівалента. Переміщення понад 6 млн громадян України в інші країни спричинило додаткові викиди 3,3 млн тонн CO2.

Гринчук наголосила, що Україна рішуче налаштована притягнути Росію до відповідальності за всі екологічні злочини. За її словами, наразі РФ представлена ​​як антиекологічний руйнівник, схилений до хижого панування як над Україною, так і над світом природи.