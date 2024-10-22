Екологічні наслідки війни: ліси в Україні будуть відновлюватися 90 років

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації зафіксовано понад 6 тисяч випадків завдання шкоди навколишньому середовищу. Загальна сума екологічних збитків перевищує 2,6 трильйона гривень.

Україна отримує значну підтримку від багатьох міжнародних партнерів для відновлення заповідних установ, постраждалих від бойових дій. Важливим напрямком цієї допомоги є створення мереж реабілітаційних центрів для тварин.

Пріоритетами відновлення є розмінування заповідних територій та лісів, закупівля необхідного обладнання, проведення довгострокового моніторингу компонентів навколишнього середовища та моделювання розвитку ситуації.

Важливим аспектом є закупівля реактивів для проведення моніторингових досліджень. Це життєво важливо, особливо в світлі таких ситуацій, як теракт на Каховській ГЕС і забруднення річки Сейм. Через ці події виникли труднощі з отриманням необхідних компонентів для досліджень.

"Ми розуміємо, що попереду в Україні стоїть питання відновлення. І відновлюватися нам потрібно буде екосвідомо, щоб відбудувати в тому числі й нашу промисловість за новими, сучасними екологічними підходами", - зазначила Крамаренко.

Природа має здатність відновлюватися, але ми, як люди, які постійно використовують її ресурси, повинні максимально їй допомагати і, звичайно ж, не шкодити.