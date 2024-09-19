Ситуація на Десні. У Міндовкілля сказали, чи є загроза для водозабезпечення Київщини
У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розповіли, чи є загроза для водозабезпечення Київської області на тлі забруднення річок Сейм і Десна, а також яка ситуація з водою нині у Сумській і Чернігівській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міндовкілля.
Зміст
- Ситуація з якістю води в Київській області
- Ситуація на Сеймі в Сумській області
- Ситуація на річках у Чернігівській області
Ситуація з якістю води в Київській області
Згідно з інформацією міністерства, станом на четвер, 19 вересня, якість води на річці Десна у місцях водозаборів у Київській області перебуває в межах норми.
У пункті водозабору міста Бровари:
- хімічне споживання кисню - 32,02 міліграм на дециметр кубічний (при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний)
- розчинений кисень - в нормі
У пункті водозабору міста Київ:
- хімічне споживання кисню - 20,76 міліграм на дециметр кубічний
- розчинений кисень - 6,02 міліграм на дециметр кубічний (при нормі не менше 4 міліграм на дециметр кубічний)
Крім того, не було виявлено чи зафіксовано:
- загибелі риби
- перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів
- перевищень по азоту амонійному, нітритах та хлоридах
"Наголошуємо, що за даними "Київводоканалу" та оцінками науковців, очисні споруди "Київводоканалу" справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил", - наголосили у Міндовкілля.
Ситуація на Сеймі в Сумській області
На річці Сейм у Сумській області зберігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу. Ймовірне джерело забруднення - на території РФ.
Найгірші показники фіксуються на ділянці "с. Пруди - с. Мутин", де хімічне споживання кисню у порівнянні з минулою добою знизилось на 29 одиниць та становить:
- 112 міліграм на дециметр кубічний біля с. Пруди
- 102 міліграм на дециметр кубічний біля с. Мутин
Розчинений кисень там зріс до 0,14-0,34 міліграм на дециметр кубічний, а азот амонійний - перебуває в межах норми.
Ситуація на річках у Чернігівській області
На Чернігівщині, згідно з інформацією Міндовкілля, відбувається покращення якості води в річці Сейм.
"Всі досліджувані показники перебувають у межах нормативів, окрім марганцю в пункті м. Батурин, де він перевищує норму в 1,2 рази", - уточнили у відомстві.
Зазначається також, що:
- вміст розчиненого у воді кисню становить 7 міліграм на дециметр кубічний
- показник хімічного споживанню кисню перебуває в межах 26-26,7 міліграм на дециметр кубічний
- по азоту загальному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах - перевищень не зафіксовано
Результати вимірювань проб води річки Десна на Чернігівщині свідчать, що якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах.
Розчинений кисень перебуває в межах норми, а вміст азоту амонійного, марганцю, нітритів, фосфатів та хлоридів - не перевищує нормативні значення
У місті Остер хімічне споживання кисню становить 33 міліграми на дециметр кубічний.
"За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Чернігівській області, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено", - підсумували у Міндовкілля.
Основне про забруднення Сейму та Десни
Надаємо, 28 серпня 2024 року мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.
Тим часом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (зокрема, амонію та завислих речовин).
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, причиною забруднення Сейму стало скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації. Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню у воді, а також мору риби.
Оскільки річка Сейм протікає в Курській області РФ, де зараз відбуваються бойові дії, а комунікація між країною-агресором та Україною відсутня, достеменно залишається невідомим, чи це забруднення було умисним, чи випадковим.
Однак воно небезпечне тим, що Сейм впадає в Десну в Чернігівській області. А вона, своєю чергою, впадає в Дніпро біля Києва.
15 вересня стало відомо, що забруднена вода дісталась Десною Київської області. Наступного дня повідомлялось, що якість води річки Десна у місцях водозаборів міста Києва перебуває у межах норми. У пункті ж водозабору міста Бровари фіксували незначну зміну по хімічному споживанню кисню.
17 вересня у Сумській ОВА розповіли, що ситуація на Сеймі знову погіршилася - було зафіксовано нові плями забруднення.
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