Ситуація на Десні. У Міндовкілля сказали, чи є загроза для водозабезпечення Київщини

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розповіли, чи є загроза для водозабезпечення Київської області на тлі забруднення річок Сейм і Десна, а також яка ситуація з водою нині у Сумській і Чернігівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міндовкілля.

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Ситуація з якістю води в Київській області

Згідно з інформацією міністерства, станом на четвер, 19 вересня, якість води на річці Десна у місцях водозаборів у Київській області перебуває в межах норми.

У пункті водозабору міста Бровари:

хімічне споживання кисню - 32,02 міліграм на дециметр кубічний (при нормі 30 міліграм на дециметр кубічний)

розчинений кисень - в нормі

У пункті водозабору міста Київ:

хімічне споживання кисню - 20,76 міліграм на дециметр кубічний

розчинений кисень - 6,02 міліграм на дециметр кубічний (при нормі не менше 4 міліграм на дециметр кубічний)

Крім того, не було виявлено чи зафіксовано:

загибелі риби

перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів

перевищень по азоту амонійному, нітритах та хлоридах

"Наголошуємо, що за даними "Київводоканалу" та оцінками науковців, очисні споруди "Київводоканалу" справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору. Тож якість води у кранах споживачів не зміниться та відповідатиме вимогам Державних санітарних норм і правил", - наголосили у Міндовкілля.

Ситуація на Сеймі в Сумській області

На річці Сейм у Сумській області зберігається погіршення якості води у верхніх пунктах моніторингу. Ймовірне джерело забруднення - на території РФ.

Найгірші показники фіксуються на ділянці "с. Пруди - с. Мутин", де хімічне споживання кисню у порівнянні з минулою добою знизилось на 29 одиниць та становить:

112 міліграм на дециметр кубічний біля с. Пруди

102 міліграм на дециметр кубічний біля с. Мутин

Розчинений кисень там зріс до 0,14-0,34 міліграм на дециметр кубічний, а азот амонійний - перебуває в межах норми.

Ситуація на річках у Чернігівській області

На Чернігівщині, згідно з інформацією Міндовкілля, відбувається покращення якості води в річці Сейм.

"Всі досліджувані показники перебувають у межах нормативів, окрім марганцю в пункті м. Батурин, де він перевищує норму в 1,2 рази", - уточнили у відомстві.

Зазначається також, що:

вміст розчиненого у воді кисню становить 7 міліграм на дециметр кубічний

показник хімічного споживанню кисню перебуває в межах 26-26,7 міліграм на дециметр кубічний

по азоту загальному, залізу загальному, нітритах, фосфатах та хлоридах - перевищень не зафіксовано

Результати вимірювань проб води річки Десна на Чернігівщині свідчать, що якість води річки Десна також покращилась у всіх пунктах.

Розчинений кисень перебуває в межах норми, а вміст азоту амонійного, марганцю, нітритів, фосфатів та хлоридів - не перевищує нормативні значення

У місті Остер хімічне споживання кисню становить 33 міліграми на дециметр кубічний.

"За результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Чернігівській області, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено", - підсумували у Міндовкілля.