Ситуація покращується. У Міндовкілля розповіли, чи є забруднення в річках Сейм і Десна

Внаслідок забруднення річок Сейм і Десна суттєво постраждали Сумська та Чернігівська області України. На деякий час вода з них стала фактично непридатною.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко .

Чи є зараз забруднення в річках Сейм і Десна

За словами експерта, станом на зараз забруднення в річках Сейм і Десна вже не фіксують.

"Ситуація стабільна. Вода зараз має природний колір, без специфічного запаху. Замору риби також не бачимо, а показники якості води характерні для цього періоду року", - розповіла Крамаренко.

Вона уточнила, що забруднення, яке спостерігали у серпні-вересні, "зараз не просувається далі".

"Відбулося розбавлення. І ми бачимо, що показники якості води у річках поступово покращуються та досягають норми. Показники хімічного споживання кисню, розчиненого кисню по всіх контрольних пунктах - в межах норми", - пояснила представниця уряду.

Водночас Держводагентство та Держекоінспекція й надалі продовжують моніторити стан вод.

"У зв'язку зі стабілізацією стану перейшли від щоденного відбору проб до щотижневого - для проведення досліджень. Також річку Десна насичують киснем за допомогою аераційних установок. Тому зараз вже точно можна сказати, що ситуація стабільна", - наголосила заступниця міністра.

Шляхи подолання проблеми та її причина

Крамаренко розповіла також, що станом на зараз ніяких додаткових дій для очищення або покращення якості води в цих річках не потрібно.

"Повітря вже стало прохолоднішим, тобто вода охолоджується, і насичення води киснем відбувається природним шляхом. Але науковими установами, які входять до науково-технічної ради Міндовкілля, напрацьовується план дій для оздоровлення річок Сейм та Десна", - зауважила вона.

Крім того, розробляються "сценарії можливих надзвичайних подій такого характеру, як ми спостерігали із забрудненням Сейму та Десни, і як треба реагувати в першу чергу, якщо виникає щось подібне".

"У цій ситуації ми побачили, як злагоджено відпрацювали відповідні органи: і органи місцевого самоврядування, і обласні державні адміністрації, і ДСНС, і Держекоінспекція, і інші структури. ПрАТ АТ "Київводоканал" теж працював з нами з першого дня. Коли це все сталося, всі намагалися не допустити погіршення якості води на водозаборах з цих річок", - пригадала посадовець.

Вона додала, що ця надзвичайна подія "показала також наші слабкі місця". Йдеться передусім про покращення комунікації з населенням.

"Ну а причиною забруднення став скид виробничих стічних вод цукрового заводу на території РФ. Цей висновок поділяють усі наукові установи, які проводили дослідження", - наголосила Крамаренко.

Вона уточнила, що дослідження досить детально відібраних зразків проводили: Інститут гідробіології НАН України, Інститут мікробіології та вірусології НАН України та багато інших установ.

"Всі зійшлися на тому, що це - органічна речовина, яка скинута з цукрового заводу", - підсумувала експерт.