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Екологічна безпека. Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати "формулу миру"

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Вівторок 13 грудня 2022 22:51
Екологічна безпека. Зеленський закликав Нову Зеландію підтримати "формулу миру" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Нову Зеландію має взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів "формули миру". Мова йде про екологічну безпеку й розмінування України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Щойно звернувся до парламенту й народу Нової Зеландії - країни, яка принципово підтримує нас із перших тижнів повномасштабної російської агресії. Розказав про нашу формулу миру, про спеціальний саміт, який ми скликаємо для реалізації нашої формули", - йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що він закликав Нову Зеландію взяти на себе лідерство в підтримці на міжнародному рівні одного з пунктів "формули миру". Мова йде про той, який стосується екологічної безпеки й розмінування.

"Нова Зеландія - одна з тих країн, яка розуміє, що руйнація навколишнього природного середовища дорівнює руйнації життя, і яка може допомогти дипломатичній мобілізації свого регіону заради того, щоб реалізувати українську формулу миру", - додав президент.

Нагадаємо, що Україна пропонує "формулу миру", аби зупинити руйнівну російську війну. Вона полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на зустрічі із послами країн Великої сімки презентував "формули миру", запропоновану главою держави Володимиром Зеленським.

Українську "формули миру" сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна й реалістична - на відміну від порожньої й брехливої російської риторики про нібито готовність до переговорів.

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