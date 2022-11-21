Зеленський про українську формулу миру: Цілком конструктивна та реалістична
Українську формулу миру сприймають у світі надзвичайно позитивно. Вона цілком конструктивна й реалістична - на відміну від порожньої й брехливої російської риторики про нібито готовність до переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
"Всюди знають наші пропозиції про те, як повернути мир Україні і як повернути стабільність світу. Ми зробимо все, щоб світ сприйняв українську формулу миру", - наголосив глава держава.
Ба більше, Зеленський закликав учасників Міжнародної організації Франкофонії підтримати Україну в прагненні миру.
"Повернути його можемо тільки разом! Для нас украй важлива підтримка такого потужного й всеосяжного міжнародного майданчика, як МОФ", - додав президент.
Нагадаємо, українська формула миру полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.