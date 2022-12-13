Экологическая безопасность. Зеленский призвал Новую Зеландию поддержать "формулу мира"

Новая Зеландия должна взять на себя лидерство в поддержке на международном уровне одного из пунктов "формулы мира". Речь идет об экологической безопасности и разминировании Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Только что обратился к парламенту и народу Новой Зеландии - стране, которая принципиально поддерживает нас с первых недель полномасштабной российской агрессии. Рассказал о нашей формуле мира, о специальном саммите, который мы созываем для реализации нашей формулы", - говорится в заявлении.

Зеленский отметил, что он призвал Новую Зеландию взять на себя лидерство в поддержке на международном уровне одного из пунктов "формулы мира". Речь идет о том, что касается экологической безопасности и разминирования.

"Новая Зеландия - одна из тех стран, которая понимает, что разрушение окружающей среды равно разрушению жизни, и которая может помочь дипломатической мобилизации своего региона ради того, чтобы реализовать украинскую формулу мира", - добавил президент.