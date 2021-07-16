Экологические законы в нынешнем виде губительны и для бизнеса, и для окружающей среды, - эколог

Реформирование экологической инспекции обязательно нужно, а закон о промышленных выбросах № 4167 идет в тренде соглашений об Ассоциации Украина-ЕС. Но эти проекты нуждаются в серьезной доработке, поскольку в нынешней редакции только навредят стране.

"К сожалению, по нашей национальной украинской традиции в законопроекты постоянно добавляют всевозможные коррупционные положения. Которые вместо того, чтобы улучшить ситуацию, - вредят. Например, к законопроекту №4167 бизнес-ассоциации, бизнес-эксперты, промышленные предприятия много раз пытались давать свои замечания и правки. Но большая часть этих правок не была услышана. Поэтому дело это нужное. Но в той редакции, в которой он есть сейчас - это мягко говоря рискованно, а честно говоря - губительно", - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, если власть наконец услышит бизнес и правки будут внесены в том объеме, который сейчас просят эксперты - то мы сможем простимулировать инвестиции, создать понятное правовое поле и возможности для того, чтобы предприятия могли развиваться.

"Ну а если будет продолжаться такая же работа над законопроектом, которая была до этого, когда идет разговор в режиме: "Спасибо, мы вас услышали, но будем делать по-своему..." - то лучше его не принимать в первом чтении, а хорошо доработать, и после этого нормальный законопроект выносить в зал", - резюмировал Антипов.