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Экологи требуют организовать публичные обсуждения отчета по оценке воздействия на окружающую среду

Автор: РБК-Украина

Профессиональная ассоциация экологов Украины (ПАЭУ) обратилась к главе Минэкологии Роману Абрамовскому с требованием организовать публичные обсуждения Рекомендаций по составлению отчета по оценке воздействия на окружающую среду, и не допустить его принятия без оценки общественности.

Об этом говорится в открытом письме от ПАЭУ к Абрамовскому.

"Поскольку ПАЭУ представляет большинство субъектов хозяйствования и разработчиков отчетов ОВД, а опубликован 10 декабря 2020 года проект "Общих методических рекомендаций относительно содержания и порядка составления отчета по оценке воздействия на окружающую среду" непосредственно влияет на их деятельность, просим отправить ПАЭУ финальную версию Методических рекомендаций, и организовать их публичное обсуждение", - отмечается в письме.

Напомним, Верховная рада назначила Романа Абрамовского министром экологии Украины в июне 2020 года. Ранее он занимал должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

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