ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Екологи вимагають організувати публічні обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Автор: РБК-Україна

Професійна асоціація екологів України (ПАЕУ) звернулась до глави Міндовкілля Романа Абрамовського з вимогою організувати публічні обговорення Рекомендацій по складанню звіту з оцінки впливу на довкілля, та не допустити його ухвалення без оцінки громадськості.

Про це йдеться у відкритому листі від ПАЕУ до Абрамовського.

"Оскільки ПАЕУ представляє більшість суб’єктів господарювання та розробників звітів ОВД, а опублікований 10 грудня 2020 року проект "Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля"безпосередньо впливає на їх діяльність, просимо надіслати ПАЕУ фінальну версію Методичних рекомендацій, та організувати їх публічне обговорення", - наголошується у листі.

Нагадаємо, Верховна рада призначила Романа Абрамовського міністром екології України у червні 2020 року. Раніше він обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Минэкологииэкологияокружающая среда