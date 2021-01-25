Екологи вимагають організувати публічні обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля

Професійна асоціація екологів України (ПАЕУ) звернулась до глави Міндовкілля Романа Абрамовського з вимогою організувати публічні обговорення Рекомендацій по складанню звіту з оцінки впливу на довкілля, та не допустити його ухвалення без оцінки громадськості.

Про це йдеться у відкритому листі від ПАЕУ до Абрамовського.

"Оскільки ПАЕУ представляє більшість суб’єктів господарювання та розробників звітів ОВД, а опублікований 10 грудня 2020 року проект "Загальних методичних рекомендацій щодо змісту та порядку складання звіту з оцінки впливу на довкілля"безпосередньо впливає на їх діяльність, просимо надіслати ПАЕУ фінальну версію Методичних рекомендацій, та організувати їх публічне обговорення", - наголошується у листі.

Нагадаємо, Верховна рада призначила Романа Абрамовського міністром екології України у червні 2020 року. Раніше він обіймав посаду заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.