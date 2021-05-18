Экологи в Германии оспорят возобновление строительства "Северного потока-2"

Немецкие экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) готовят обжалование решения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о возобновлении строительства газопровода "Северный поток-2". Экологи обратятся в административный суд Гамбурга.
Об этом сообщает пресс-служба DUH.
Экологи заявили, что применят все юридические средства, чтобы остановить дальнейшее строительство газопровода.
"Ассоциация охраны окружающей среды критикует решение BSH и объявляет дальнейшие юридические шаги, чтобы возобновить приостанавливающий эффект собственного иска и остановить строительные работы", - говорится в заявлении.
Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) 17 мая сообщило, что позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток-2" в водах Германии - решение касается участка в два километра у границы немецких и датских территориальных вод.
Как сообщало РБК-Украина, Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) отклонило иски экологов против строительства "Северного потока-2" в водах Германии.
Напомним, немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) требует от суда Гамбурга отменить решение Федерального морского и Гидрографического агентства (BSH). Ранее регулятор выдал разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Германии.