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Экологи в Германии оспорят возобновление строительства "Северного потока-2"

Автор: Анастасия Рокитна

Немецкие экологи из природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) готовят обжалование решения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) о возобновлении строительства газопровода "Северный поток-2". Экологи обратятся в административный суд Гамбурга.

Об этом сообщает пресс-служба DUH.

Экологи заявили, что применят все юридические средства, чтобы остановить дальнейшее строительство газопровода.

"Ассоциация охраны окружающей среды критикует решение BSH и объявляет дальнейшие юридические шаги, чтобы возобновить приостанавливающий эффект собственного иска и остановить строительные работы", - говорится в заявлении.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) 17 мая сообщило, что позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток-2" в водах Германии - решение касается участка в два километра у границы немецких и датских территориальных вод.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии (BSH) отклонило иски экологов против строительства "Северного потока-2" в водах Германии.

Напомним, немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) требует от суда Гамбурга отменить решение Федерального морского и Гидрографического агентства (BSH). Ранее регулятор выдал разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Германии.

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