Эко-вопрос. Чехия подает в суд на Польшу из-за шахты в пограничной зоне

Чехия будет подавать жалобу в Суд ЕС на Польшу из-за шахты на границе. Она грозит экологии и водоснабжению северных районов Чехии.
Об этом сообщает TVN24.
В Чехии хотят, чтобы Варшава приостановила добычу бурого угля на шахте “Турув”, расположенной неподалеку от границ с Чехией и Германией.
МИД Чехии сообщил, что подаст жалобу в Суд ЕС на Польшу в конце февраля – начале марта.
Чехия настаивает, что добыча угля на этой шахте негативно влияет на ее пограничные районы, где снизился уровень грунтовых вод.
Без привлечения суда договориться с Польшей не удалось.
Глава чешского МИД Томаш Петричек выразил сожаление намерениями Польши расширить добычу угля тогда, когда Европа идет в более экологическом направлении.
В свою очередь спикер министерства климата Польши Александер Бжоска сообщил, что был шанс на решение проблемы без привлечения судебных органов.
Польша хочет эксплуатировать шахту “Турув” до 2044 года. А недавно министерство климата продолжило концессию на добычу угля до 2026 года. Чехия и Германия были против этого решения.
Напомним, в Российской Федерации произошло обрушение на шахте в Кузбассе (в Кемеровской области). Внутри находились 98 человек.
Ранее в результате обвала на шахте "Золотое" в Луганской области погиб горняк.