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Еко-питання. Чехія подає в суд на Польщу через шахту в прикордонній зоні

Автор: Даша Харченко

Чехія буде подавати скаргу до Суду ЄС на Польщу через шахту на кордоні. Вона загрожує екології та водопостачанню північних районів Чехії.

Про це повідомляє TVN24.

У Чехії хочуть, щоб Варшава призупинила видобуток бурого вугілля на шахті “Турув”, розташованій неподалік кордонів з Чехією та Німеччиною.

МЗС Чехії повідомило, що подасть скаргу до Суду ЄС на Польщу наприкінці лютого – на початку березня.

Чехія наполягає, що видобуток вугілля на цій шахті негативно впливає на її прикордонні райони, де зменшився рівень ґрунтових вод.

Без залучення суду домовитись з Польщею не вдалось.

Глава чеського МЗС Томаш Петрічек висловив жаль намірами Польщі розширити видобуток вугілля тоді, коли Європа йде у більше екологічному напрямку.

Своєю чергою речник міністерства клімату Польщі Александер Бжоска повідомив, був шанс на вирішення проблеми без залучення судових органів.

Польща хоче експлуатувати шахту “Турув” до 2044 року. А нещодавно міністерство клімату продовжило концесію на видобуток вугілля до 2026 року. Чехія і Німеччина були проти цього рішення.

Нагадаємо, в Російській Федерації відбулося обвалення на шахті в Кузбасі (в Кемеровській області). Всередині знаходилися 98 осіб.

Раніше в результаті обвалу на шахті "Золоте" у Луганській області загинув гірник.

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Новини України ПольшаЧехияШахта
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