Экипаж украинского Ми-24 погиб во время боевой миссии

На фронте в Украине погибли украинские защитники, которые были членами экипажа ударного вертолета Ми-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 12 отдельную бригаду армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко в Facebook .

"Сегодня над нашей авиационной семьей нависло черное облако.

Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24", - сказано в сообщении бригады.

Там добавили, что это непоправимая потеря для авиации, Украины и семей украинских воинов, которые ждали их дома.

В бригаде не уточнили, при каких именно обстоятельствах погибли воины.

Ми-24

Ми-24 - советский ударный вертолет, разработанный конструкторским бюро "Миль" в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1972 году. Он оснащен двумя турбовальными двигателями, пятилопастным главным винтом и трехлопастным рулевым винтом. Его конструкция позволяет выполнять задачи как огневой поддержки, так и перевозки десанта до восьми человек или грузов.

Особенностью Ми-24 является сочетание боевых возможностей и транспортной функции: вертолет может нести широкий спектр вооружения - от пулеметов и пушек до неуправляемых и управляемых ракет.

За время своей истории Ми-24 получил множество модификаций, включая модернизированные версии с улучшенными двигателями, системой навигации и различным вооружением.