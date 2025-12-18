ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Экипаж украинского Ми-24 погиб во время боевой миссии

Украина, Четверг 18 декабря 2025 16:51
UA EN RU
Экипаж украинского Ми-24 погиб во время боевой миссии Фото: экипаж украинского Ми-24 погиб во время боевой задачи (facebook.com/12o.br.AA)
Автор: Иван Носальский

На фронте в Украине погибли украинские защитники, которые были членами экипажа ударного вертолета Ми-24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 12 отдельную бригаду армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко в Facebook.

"Сегодня над нашей авиационной семьей нависло черное облако.

Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24", - сказано в сообщении бригады.

Там добавили, что это непоправимая потеря для авиации, Украины и семей украинских воинов, которые ждали их дома.

В бригаде не уточнили, при каких именно обстоятельствах погибли воины.

Ми-24

Ми-24 - советский ударный вертолет, разработанный конструкторским бюро "Миль" в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1972 году. Он оснащен двумя турбовальными двигателями, пятилопастным главным винтом и трехлопастным рулевым винтом. Его конструкция позволяет выполнять задачи как огневой поддержки, так и перевозки десанта до восьми человек или грузов.

Особенностью Ми-24 является сочетание боевых возможностей и транспортной функции: вертолет может нести широкий спектр вооружения - от пулеметов и пушек до неуправляемых и управляемых ракет.

За время своей истории Ми-24 получил множество модификаций, включая модернизированные версии с улучшенными двигателями, системой навигации и различным вооружением.

Напомним, 8 декабря стало известно, что на восточном направлении во время выполнения боевой задачи погиб штурман Су-27 Евгений Иванов. В Воздушных силах отметили, что обстоятельства трагедии выясняются.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Выборы в Украине во время войны: что об этом говорят и возможно ли голосование в "Дії"
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW