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Екіпаж танкера Eagle S планував пошкодити ще більше кабелів в Балтійському морі

Понеділок 13 січня 2025 20:24
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Екіпаж танкера Eagle S планував пошкодити ще більше кабелів в Балтійському морі Ілюстративне фото: Екіпаж танкера Eagle S планував пошкодити ще більше кабелів в Балтійському морі (marinetraffic.com)
Автор: Наталія Кава

Екіпаж нафтового танкера Eagle S, що підозрюється у саботажі підводних кабелів у Балтійському морі, планував пошкодити інші кабелі та трубопроводи. Цього не сталось, бо судно затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповів керівник розслідування Рісто Лохі, судно загрожувало пошкодити ще один енергетичний кабель, Estlink 1, а також газопровід BalticConnector між Фінляндією та Естонією на момент його затримання.

"Існувала майже негайна загроза того, що інші кабелі чи трубопроводи, пов’язані з нашою критичною підводною інфраструктурою, могли бути пошкоджені", - сказав Лохі.

За його словами, дев’ятого члена екіпажу судна внесли до списку підозрюваних і заборонили йому залишати країну. Також у Фінляндії повідомили, що вісім із 24 членів екіпажу перебувають під забороною виїзду. Капітан судна є громадянином Грузії, а екіпаж складається з громадян Індії та Грузії.

Обрив кабелів у Балтійському морі

Наприкінці минулого року у Балтійському морі було пошкоджено підводні кабелі зв'язку між Фінляндією та Естонією. Після цього Фінляндія затримала судно Eagle S, ймовірно, це танкер "тіньового флоту" РФ, який пропливав у районі, де стався обрив кабелів.

Нещодавно стало відомо, що Фінляндія підозрює сімох членів екіпажу судна у вандалізмі за обтяжуючих обставин. Їм заборонили виїжджати з країни.

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