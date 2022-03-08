Экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг (фото)

Экипаж новой космической программы Polaris Dawn американской компании SpaceX во время нынешнего полета возьмет с собой в космос украинский флаг.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылкой на официальную страницу Polaris в Twitter.
Экипаж сообщает, что они поддерживают украинцев и всех, кто борется за свободу.
"Мы вместе с Украиной и ее отважными гражданами, а также всеми, кто борется за свободу во всем мире. Экипаж Polaris Dawn доставит этот флаг в место в космосе, которое все еще остается вне пределов досягаемости тирании",- говорится в сообщении.
Экипаж SpaceX возьмет в космос украинский флаг (twitter.com/PolarisProgram)
Добавим, что командир экипажа SpaceX Inspiration4, американский бизнесмен и астронавт Джаред Айзекман лично привез из США помощь для украинских военных.
Ранее мы сообщали, что спутниковое оборудование Starlink от Илона Маска прибыло в Украину.
Также мы писали, что Маск призвал Европу перезапустить "спящие" АЭС и увеличить мощность существующих.
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