Екіпаж SpaceX візьме у космос український прапор (фото)

Екіпаж нової космічної програми Polaris Dawn американської компанії SpaceX під час цього цьогорічного польоту візьме з собою у космос український прапор.
Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на офіційну сторінку Polaris у Twitter.
Екіпаж повідомляє, що вони підтримують українців та усіх хто бореться за свободу.
"Ми разом з Україною та її відважними громадянами, а також усіма, хто бореться за свободу в усьому світі. Екіпаж Polaris Dawn доставить цей прапор у місце в космосі, яке все ще залишається поза межами досяжності тиранії",- йдеться у повідомленні.
Екіпаж SpaceX візьме у космос український прапор (twitter.com/PolarisProgram)
Додамо, що командир екіпажу SpaceX Inspiration4, американський бізнесмен і астронавт Джаред Айзекман особисто привіз зі США допомогу для українських військових.
Раніше ми повідомляли, що супутникове обладнання Starlink від Ілона Маска прибуло в Україну.
Також ми писали, що Маск закликав Європу перезапустити "сплячі" АЕС та збільшити потужність існуючих.
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