Экипаж сожрали рыбы. Из Киевского водохранилища подняли сбитый вертолет оккупантов

В Киевской области из водохранилища подняли подбитый российский вертолет. Он был "приземлен" еще в начале полномасштабного вторжения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Оперативного командования "Север".
"Хотел прорваться в столицу, но пошел на дно Киевского моря: один из российских вертолетов, который приземлили военные 72 ОМБр им. Черных Запорожцев еще в начале полномасштабного вторжения России, подняли со дна водохранилища. Его экипаж уже съели рыбы. А остатки "техники" подсохли на солнце, и теперь хорошо видно "всю мощь второй армии мира",- пишет командование.
Фото: из Киевского водохранилища подняли сбитый вертолет оккупантов (фото wikipedia.org)
Напомним, РБК-Украина писало о боевых потерях России на 1 июня с начала полномасштабного вторжения на территорию нашей страны.
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