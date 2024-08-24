Екіпаж корабля Boeing Starliner "застряг" на МКС щонайменше до лютого 2025 року

Капсула SpaceX Crew Dragon привезе додому двох астронавтів NASA. Екіпаж Boeing Starliner не може самостійно повернутись на Землю через несправність корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Boeing Starliner, який доставив астронавтів Суні Вільямс і Бутча Вілмора на космічну станцію на початку червня, зазнав невдач через витік гелію та двигуни, які раптово перестали працювати на першому етапі його першого тестового польоту з екіпажем.

Інженери витратили тижні, намагаючись краще зрозуміти проблеми, і 2 серпня компанія Boeing заявила, що "залишається високою впевненістю" в тому, що космічний корабель зможе повернути Вільямса та Вілмора на Землю.

Однак під час брифінгу 7 серпня NASA повідомило, що дискусії в космічному агентстві про безпеку капсули Starliner розвинулися, що спонукало федеральне агентство більш серйозно розглянути можливість перельоту астронавтів додому на кораблі SpaceX Crew Dragon, який пролетів близько десятка місія з екіпажем у космос з 2020 року.

Щоб не піддавати астронавтів ризику їх на землю доставить SpaceX.

Компанія вже планує виконати звичайну місію на Міжнародній космічній станції, перевозячи чотирьох астронавтів у рамках стандартної ротації екіпажу на борту орбітальної лабораторії. Однак відтепер місія під назвою Crew-9 тепер буде переналаштована для перевезення двох астронавтів на борту замість чотирьох.

Це коригування залишить два вільних місця для Вільямса та Вілмора на рейсі Crew-9 додому.