ua en ru
Сб, 24 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Экипаж корабля Boeing Starliner "застрял" на МКС как минимум до февраля 2025 года

США, Суббота 24 августа 2024 21:14
UA EN RU
Экипаж корабля Boeing Starliner "застрял" на МКС как минимум до февраля 2025 года Фото: SpaceX вернет из МКС экипаж Boeing Starliner (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Капсула SpaceX Crew Dragon привезет домой двух астронавтов NASA. Экипаж Boeing Starliner не может самостоятельно вернуться на Землю из-за неисправности корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Boeing Starliner, который доставил астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора на космическую станцию в начале июня, потерпел неудачу из-за утечки гелия и двигателей, которые внезапно перестали работать на первом этапе его первого тестового полета с экипажем.

Инженеры потратили недели, пытаясь лучше понять проблемы, и 2 августа компания Boeing заявила, что "остается высокой уверенностью" в том, что космический корабль сможет вернуть Уильямса и Уилмора на Землю.

Однако во время брифинга 7 августа NASA сообщило, что дискуссии в космическом агентстве о безопасности капсулы Starliner развились, что побудило федеральное агентство более серьезно рассмотреть возможность перелета астронавтов домой на корабле SpaceX Crew Dragon, который пролетел около десятка миссий с экипажем в космос с 2020 года.

Чтобы не подвергать астронавтов риску их на землю доставит SpaceX.

Компания уже планирует выполнить обычную миссию на Международной космической станции, перевозя четырех астронавтов в рамках стандартной ротации экипажа на борту орбитальной лаборатории. Однако отныне миссия под названием Crew-9 теперь будет перенастроена для перевозки двух астронавтов на борту вместо четырех.

Эта корректировка оставит два свободных места для Уильямса и Уилмора на рейсе Crew-9 домой.

Астронавты также присоединятся к команде Crew-9, став частью официальной экспедиции МКС. После этого перехода Уильямс и Уилмор останутся на месте еще на шесть месяцев.

Напомним, что в июне этого года Boeing отправил корабль с людьми в МКС.

Следует отметить, что первый полет Boeing Starliner был запланирован еще на февраль 2023 года. Однако из-за технических неисправностей его перенесли.

Следующая дата полета также была изменена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МКС Boeing SpaceX
NEWS
Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят
Зеленский: ракета "Паляныця" - это наш способ действовать, пока некоторые партнеры тормозят
DAILY
"Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Мы – нейтральные люди". Как живет Суджа под контролем ВСУ и что там говорят о войне и Путине