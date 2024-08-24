Экипаж корабля Boeing Starliner "застрял" на МКС как минимум до февраля 2025 года

Капсула SpaceX Crew Dragon привезет домой двух астронавтов NASA. Экипаж Boeing Starliner не может самостоятельно вернуться на Землю из-за неисправности корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Boeing Starliner, который доставил астронавтов Суни Уильямс и Бутча Уилмора на космическую станцию в начале июня, потерпел неудачу из-за утечки гелия и двигателей, которые внезапно перестали работать на первом этапе его первого тестового полета с экипажем.

Инженеры потратили недели, пытаясь лучше понять проблемы, и 2 августа компания Boeing заявила, что "остается высокой уверенностью" в том, что космический корабль сможет вернуть Уильямса и Уилмора на Землю.

Однако во время брифинга 7 августа NASA сообщило, что дискуссии в космическом агентстве о безопасности капсулы Starliner развились, что побудило федеральное агентство более серьезно рассмотреть возможность перелета астронавтов домой на корабле SpaceX Crew Dragon, который пролетел около десятка миссий с экипажем в космос с 2020 года.

Чтобы не подвергать астронавтов риску их на землю доставит SpaceX.

Компания уже планирует выполнить обычную миссию на Международной космической станции, перевозя четырех астронавтов в рамках стандартной ротации экипажа на борту орбитальной лаборатории. Однако отныне миссия под названием Crew-9 теперь будет перенастроена для перевозки двух астронавтов на борту вместо четырех.

Эта корректировка оставит два свободных места для Уильямса и Уилмора на рейсе Crew-9 домой.