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В Єкатеринбурзі спалахнула пожежа біля військового заводу, який виробляє САУ (відео)

Єкатеринбург, Четвер 18 липня 2024 12:23
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В Єкатеринбурзі спалахнула пожежа біля військового заводу, який виробляє САУ (відео) Фото: в Єкатеринбурзі спалахнула пожежа біля військового заводу (t.me/e1_news)
Автор: Наталія Юрченко

Потужна пожежа спалахнула у російському місті Єкатеринбург у четвер, 18 липня. Вогонь спалахнув у районі військового заводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Readovka.

Як зазначають місцеві Telegram-канали, у Піонерському районі Єкатеринбурга помітили сильне задимлення. Дим має жовтий колір.

Відомо, що у районі військового заводу "Уралтрансмаш" спалахнула пожежа. За словами місцевих жителів, горить дах пустого цеху. У мережі зазначають, що у будівлі нібито йшли роботи зі зварювання, що і стало причиною пожежі.

"Інформації про постраждалих наразі немає. Троє працівників, які перебували у будівлі, евакуювалися самостійно", - пишуть російські ЗМІ.

Варто додати, що "Уралтрансмаш" - це велике російське підприємство, яке спеціалізується на виробництві військової техніки, верстатів, а також трамвайних вагонів. У мережі пишуть, що це єдиний завод у Росії, який виробляє самохідні артилерійські установки.

Пожежі в Росії

Варто зазначити, що на території Росії останнім часом збільшилася кількість пожеж. Вони часто виникають на оборонних об'єктах, військових підприємства, нафтопереробних заводах чи нафтобазах.

До прикладу, у Воронезької області спалахнула масштабна пожежа після атаки дронів. За даними джерел РБК-Україна, дрони СБУ атакували склад боєприпасів.

Пізніше ЗМІ показали супутникові знімки наслідків сильної пожежі у Воронезькій області.

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