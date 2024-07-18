В Екатеринбурге вспыхнул пожар возле военного завода, производящего САУ (видео)

Мощный пожар вспыхнул в российском городе Екатеринбурге в четверг, 18 июля. Огонь вспыхнул в районе военного завода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Readovka.

Как отмечают местные Telegram-каналы, в Пионерском районе Екатеринбурга заметили сильное задымление. Дым имеет желтый цвет.

Известно, что в районе военного завода "Уралтрансмаш" вспыхнул пожар. По словам местных жителей, горит крыша пустого цеха. В сети отмечают, что в здании якобы шли сварочные работы, что и стало причиной пожара.

"Информации о пострадавших пока нет. Трое находившихся в здании работников эвакуировались самостоятельно", - пишут российские СМИ.

Следует добавить, что "Уралтрансмаш" - это крупное российское предприятие, специализирующееся на производстве военной техники, станков, а также трамвайных вагонов. В сети пишут, что это единственный завод в России, производящий самоходные артиллерийские установки.