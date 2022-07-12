ЕКА прекращает сотрудничество с Роскосмосом в проектах по Марсу

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекратило сотрудничество с Роскосмосом в проектах по изучению Марса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter директора ЕКА Йозефа Ашбахера.

"Совет директоров поручил мне официально прекратить приостановленное в настоящее время сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars Rover и Surface Platform", - отметил он.

По его словам, информация о дальнейших действиях в этих проектах с другими партнерами будут представлены 20 июля.

"В другой ноте Совет обратился к миссиям ExoMars Rover и Surface Platform, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с Роскосмосом, - война в Украине и санкции - продолжают преобладать", - добавил он.

Проект ExoMars 2022

Миссия ExoMars 2022 должна была состоять из двух элементов, которые высадятся на Марсе: европейского марсохода "Розалинд Франклин" и российской надводной платформы "Казачок".

Ожидалось, что марсоход с этой платформы должен был отправиться на поверхность планеты для поиска органических материалов раннего периода существования Марса. Российская платформа должна была изучать поверхность в месте посадке.

Предполагалось, что датчики и приборы на платформе будут использоваться для изучения распределения подземных вод в районе посадки, а также изучения обмена летучими веществами между атмосферой и поверхностью.