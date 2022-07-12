ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ЕКА прекращает сотрудничество с Роскосмосом в проектах по Марсу

Новина українською →
Брюссель, Вторник 12 июля 2022 20:33
ЕКА прекращает сотрудничество с Роскосмосом в проектах по Марсу Фото: директор ЕКА Йозеф Ашбахер (esa.int)
Автор: Артем Горовенко

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекратило сотрудничество с Роскосмосом в проектах по изучению Марса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter директора ЕКА Йозефа Ашбахера.

"Совет директоров поручил мне официально прекратить приостановленное в настоящее время сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars Rover и Surface Platform", - отметил он.

По его словам, информация о дальнейших действиях в этих проектах с другими партнерами будут представлены 20 июля.

"В другой ноте Совет обратился к миссиям ExoMars Rover и Surface Platform, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с Роскосмосом, - война в Украине и санкции - продолжают преобладать", - добавил он.

Проект ExoMars 2022

Миссия ExoMars 2022 должна была состоять из двух элементов, которые высадятся на Марсе: европейского марсохода "Розалинд Франклин" и российской надводной платформы "Казачок".

Ожидалось, что марсоход с этой платформы должен был отправиться на поверхность планеты для поиска органических материалов раннего периода существования Марса. Российская платформа должна была изучать поверхность в месте посадке.

Предполагалось, что датчики и приборы на платформе будут использоваться для изучения распределения подземных вод в районе посадки, а также изучения обмена летучими веществами между атмосферой и поверхностью.

Напомним, ранее Украина на фоне полномасштабного вторжения призвала исключить Россию из всех космических программ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Роскосмос Марс
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит