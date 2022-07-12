ЄКА припиняє співпрацю з Роскосмосом у проектах по Марсу
Європейське космічне агентство (ЄКА) припинило співпрацю з Роскосмосом у проектах з вивчення Марса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter директора ЄКА Йозефа Ашбахера.
"Рада директорів доручила мені офіційно припинити призупинене в даний час співробітництво з Роскосмосом по місії ExoMars Rover і Surface Platform", - зазначив він.
За його словами, інформація про подальші дії в цих проектах з іншими партнерами будуть представлені 20 липня.
"У другій ноті Рада звернулася до місій ExoMars Rover і Surface Platform, визнавши, що обставини, які призвели до припинення співпраці з Роскосмосом, - війна в Україні і санкції - продовжують переважати", - додав він.
Проект ExoMars 2022
Місія ExoMars 2022 мала складатися з двох елементів, які висадяться на Марсі: європейського марсохода "Розалінд Франклін" і російської надводної платформи "Козачок".
Очікувалося, що марсохід з цієї платформи мав відправитися на поверхню планети для пошуку органічних матеріалів раннього періоду існування Марса. Російська платформа мала вивчати поверхню в місці посадки.
Передбачалося, що датчики і прилади на платформі будуть використовуватися для вивчення розподілу підземних вод в районі посадки, а також вивчення обміну летючими речовинами між атмосферою і поверхнею.
Нагадаємо, раніше Україна на тлі повномасштабного вторгнення закликала виключити Росію з усіх космічних програм.
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