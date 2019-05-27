В ЕК заявили о наивысшей за 20 лет явке на выборах в Европарламент

Европейская комиссия заявила, что явка на выборах в Европейский парламент является самой высокой за последние двадцать лет. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинас, сообщает "Укринформ".

ЕК считает выборы успехом проевропейских сил.

"Если вы спрашиваете меня о том, выиграли ли популисты, я скажу - нет. Популисты не выиграли эти выборы. Вопреки мрачным предсказаниям, в парламент пришли, в основном, проевропейские силы по всему политического спектра, и именно они являются победителями", - сказал он.

Представитель также добавил, что эти выборы стали убедительным доказательством того, что европейская демократия жива и она в хорошем состоянии.

"Самая высокая явка за последние 20 лет - это свидетельство активного привлечения европейцев, отдавших свои голоса за будущее нашего союза... Сейчас мы проевропейское большинство, и это означает, что мы можем рассчитывать на конструктивный и действенный Европарламент в течение следующего институционального цикла", - отметил Шинаси.

Напомним, в ЕП после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза объявили окончательный расклад сил на ближайшие пять лет в результате выборов, которые прошли в воскресенье, 26 мая. Из 751 места в Европарламенте наибольшее количество, 178 мест, получила Европейская народная партия (EPP), на втором месте Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) - 152 места, на третьем - Альянс либералов и демократов для Европы (ALDE&R) со 108 мандатами.

Как писало РБК-Украина ранее, в странах ЕС с 23 мая начались выборы в Европарламент.