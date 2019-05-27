У ЄК заявили про найвищу за 20 років явку на виборах до Європарламенту

Європейська комісія заявила, що явка на виборах до Європейського парламенту є найвищою за останні двадцять років. Про це заявив речник Єврокомісії Маргаритіс Шинас, повідомляє "Укрінформ".

ЄК вважає вибори успіхом проєвропейських сил.

"Якщо ви питаєте мене про те, чи виграли популісти, я скажу - ні. Популісти не виграли ці вибори. Всупереч похмурим передбаченням, до парламенту прийшли, переважно, проєвропейські сили з усього політичного спектру, і саме вони є переможцями", - сказав він.

Речник також додав, що ці вибори стали переконливим доказом того, що європейська демократія жива і вона у доброму стані.

"Найвища явка за останні 20 років - це свідчення активного залучення європейців, які віддали свої голоси за майбутнє нашого союзу… Зараз ми маємо проєвропейську більшість, і це означає, що ми можемо розраховувати на конструктивний та дієвий Європарламент протягом наступного інституційного циклу", - зазначив Шинас.

Нагадаємо, у ЄП після закриття усіх виборчих дільниць у країнах Євросоюзу оголосили остаточний розклад сил на найближчі п'ять років у результаті виборів, які пройшли в неділю, 26 травня. З 751 місця у Європарламенті найбільшу кількість, 178 місць, отримала Європейська народна партія (EPP), на другому місці Прогресивний альянс соціалістів і демократів (S&D) - 152 місця, на третьому - Альянс лібералів і демократів для Європи (ALDE&R) з 108 мандатами.

Як писало РБК-Україна раніше, у країнах ЄС з 23 травня почалися вибори в Європарламент.