В ЄК відповіли на паніку Угорщини та Словаччини через нафту "Лукойл" та дали пораду

Угорщини та Словаччини необхідно зменшити свою залежність від постачання російської нафти. Для цього є альтернативне джерело постачання.

Про це у своєму листі для Будапешта та Братислави написав віце-президент Єврокомісії та єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Домбровскіс підкреслив, що Угорщині та Словаччині "слід активно проводити диверсифікацію, відмовившись від російського викопного палива".

Водночас, він додав, що зараз у двох країн достатня кількість поставок нафти. Тому термінові консультації з Єврокомісією за участі України, яких вимагали Будапешт та Братислава, не знадобилися.

За словами віце-президента ЄК, у якості альтернативи Словаччина та Угорщина можуть використовувати трубопровід, яким нафта надходить з Хорватії.

"Поточний аналіз комісії вказує на достатню пропускну спроможність для Угорщини та Словаччини альтернативними трубопроводами, такими як трубопровід JANAF Adriatic", - уточнив він.

Також Домбровскіс розповів, що під час зустрічі минулого тижня більшість представників країн ЄС "задалися питанням, чому Угорщина та Словаччина досі не вивчили альтернативних варіантів".

При цьому він звернув увагу, що угорська енергетична компанія MOL визнала, що "Лукойл" не є власником нафти, яка надходить через Україну нафтопроводом "Дружба". Це означає, що санкції Києва не торкнулися постачань в Угорщину.