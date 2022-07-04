ЕК предложила запустить платформу привлечения инвестиций для Украины

"Украина должна восстановить доверие в бизнес и привлечь инвестиции из-за границы, повысить стандарты жизни для украинцев… Украина может выйти из этой войны более сильной и современной страной. Поэтому Европейская комиссия предложила правительству Украины запустить платформу восстановления, чтобы туда поступали инвестиции и другие ресурсы", - отметила она.

По ее словам, эта платформа будет открыта для всех, кто заинтересован в восстановлении Украины.