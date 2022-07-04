ЕК предложила запустить платформу привлечения инвестиций для Украины

Европейская комиссия предложила запустить платформу восстановления Украины для привлечения инвестиций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на донорской конференции в швейцарском Лугано.
"Украина должна восстановить доверие в бизнес и привлечь инвестиции из-за границы, повысить стандарты жизни для украинцев… Украина может выйти из этой войны более сильной и современной страной. Поэтому Европейская комиссия предложила правительству Украины запустить платформу восстановления, чтобы туда поступали инвестиции и другие ресурсы", - отметила она.
По ее словам, эта платформа будет открыта для всех, кто заинтересован в восстановлении Украины.
Напомним, сегодня на конференции в Лугано украинская сторона представляет план восстановления, который будет охватывать все сферы жизни страны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.