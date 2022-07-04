UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕК предложила запустить платформу привлечения инвестиций для Украины

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Европейская комиссия предложила запустить платформу восстановления Украины для привлечения инвестиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на донорской конференции в швейцарском Лугано.

"Украина должна восстановить доверие в бизнес и привлечь инвестиции из-за границы, повысить стандарты жизни для украинцев… Украина может выйти из этой войны более сильной и современной страной. Поэтому Европейская комиссия предложила правительству Украины запустить платформу восстановления, чтобы туда поступали инвестиции и другие ресурсы", - отметила она.

По ее словам, эта платформа будет открыта для всех, кто заинтересован в восстановлении Украины.

Напомним, сегодня на конференции в Лугано украинская сторона представляет план восстановления, который будет охватывать все сферы жизни страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕврокомиссияУкраина