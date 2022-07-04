ЄК запропонувала запустити платформу залучення інвестицій для України

"Україна повинна відновити довіру в бізнес і залучити інвестиції з-за кордону, підвищити стандарти життя для українців... Україна може вийти з цієї війни більш сильною і сучасною країною. Тому Європейська комісія запропонувала уряду України запустити платформу відновлення, щоб туди надходили інвестиції та інші ресурси", - зазначила вона.

За її словами, ця платформа буде відкрита для всіх, хто зацікавлений у відновленні України.