ЄК запропонувала запустити платформу залучення інвестицій для України

Європейська комісія запропонувала запустити платформу відновлення України для залучення інвестицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на донорській конференції в швейцарському Лугано.
"Україна повинна відновити довіру в бізнес і залучити інвестиції з-за кордону, підвищити стандарти життя для українців... Україна може вийти з цієї війни більш сильною і сучасною країною. Тому Європейська комісія запропонувала уряду України запустити платформу відновлення, щоб туди надходили інвестиції та інші ресурси", - зазначила вона.
За її словами, ця платформа буде відкрита для всіх, хто зацікавлений у відновленні України.
Нагадаємо, сьогодні на конференції в Лугано українська сторона представляє план відновлення, який охоплюватиме всі сфери життя країни.
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