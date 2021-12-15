ЕК предложила не продлевать долгосрочные контракты на импорт газа

Европейская комиссия официально предлагает странам-участницам Евросоюза не продлевать долгосрочные контракты на импорт газа. Отказ от таких контрактов ускорит переход на "зеленую энергетику" и развитие рынка водорода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии .

"Чтобы избежать блокирования Европы ископаемым природным газом и освободить больше места для чистых газов на европейском газовом рынке, Комиссия предлагает не продлевать долгосрочные контракты на неограниченный объем ископаемого природного газа после 2049 года", - говорится в сообщении.

В релизе также предлагается ввести строгие правила в отношении выбросов метана, чтобы сократить их на 80% до 2030 года. Предполагается, что такие решения позволят странам-участницам ЕС противодействовать ценовым шокам на газовом рынке и сделать европейскую энергетическую систему более устойчивой.