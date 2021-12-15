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ЄК запропонувала не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу

Автор: Ілона Свиридова

Європейська комісія офіційно пропонує країнам-учасницям Євросоюзу не продовжувати довгострокові контракти на імпорт газу. Відмова від таких контрактів прискорить перехід на "зелену енергетику" і розвиток ринку водню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

"Щоб уникнути блокування Європи викопним природним газом і звільнити більше місця для чистих газів на європейському газовому ринку, Комісія пропонує не продовжувати довгострокові контракти на необмежений обсяг викопного природного газу після 2049 року", - йдеться в повідомленні.

У релізі також пропонується ввести суворі правила щодо викидів метану, щоб скоротити їх на 80% до 2030 року. Передбачається, що такі рішення дозволять країнам-учасницям ЄС протидіяти ціновим шокам на газовому ринку і зробити європейську енергетичну систему більш стійкою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нова стратегія Євросоюзу щодо контрактів на газ суперечить позиції Росії, яка зацікавлена в довгострокових контрактах, оскільки забезпечує близько третини потреб Європи в газі.

На тлі того, що поки не ясно, як довго триватиме транзит російського газу, Україна оголосила про створення водневого коридору з Німеччиною, Чехією та Словаччиною.

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