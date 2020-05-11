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ЕК может оштрафовать Германию за нарушение законодательства Евросоюза

Новости » Политика     11.05.2020 - 13:12
ЕК может оштрафовать Германию за нарушение законодательства Евросоюза
Фото: здание Еврокомиссии (twitter.com/EU_Commission)

Поводом для расследования стало решение Федерального конституционного суда Германии

Европейская комиссия подозревает Германию в нарушении законодательства Европейского союза. Об этом заявила зампредседателя ЕК Вера Юрова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Указано, что комиссия собирается провести расследование, а в случае подтверждения подозрения ФРГ могут оштрафовать.

Отмечается, что поводом для расследования стало решение Федерального конституционного суда Германии о том, что покупка государственных облигаций Европейским центральным банком частично противоречит немецкой конституции.

В частности, КС запретил Бундесбанку после переходного периода участвовать в программах выкупа ЕЦБ, если совет европейского банка в своем новом решении не сможет доказать, что его действия не противоречат запрету монетарного государственного финансирования.

"Решающее слово в европейской правовой системе должно остаться за Европейским судом в Люксембурге и ни за кем другим", - отметила замглавы ЕК.

Еврокомиссия по действующему праву может накладывать денежные штрафы за нарушения европейского законодательства на страны ЕС.

Сообщается, что решение Конституционного суда Германии приветствовала Польша. Премьер-министр страны назвал его "одним из важнейших судебных вердиктов в истории Европейского союза".

Напомним, ранее в ЕК заявили, что пандемия коронавируса представляет собой серьезный шок для мировой экономики и экономики ЕС с очень серьезными социально-экономическими последствиями.

Как писало РБК-Украина, Германия не исключает сокращения объемов финансовой помощи, предоставляемой Европейским союзом Венгрии, из-за злоупотребления венгерскими властями карантином.

Теги Новости Украины ЕврокомиссияГерманияштраф
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