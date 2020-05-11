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ЄК може оштрафувати Німеччину за порушення законодавства Євросоюзу

Новини » Політика     11.05.2020 - 13:12
ЄК може оштрафувати Німеччину за порушення законодавства Євросоюзу
Фото: будівля Єврокомісії (twitter.com/EU_Commission)

Приводом для розслідування стало рішення Федерального конституційного суду Німеччини

Європейська комісія підозрює Німеччину в порушенні законодавства Європейського союзу. Про це заявила заступник голови ЄК Віра Юрова, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Зазначено, що комісія збирається провести розслідування, а в разі підтвердження підозри ФРН можуть оштрафувати.

Відзначається, що приводом для розслідування стало рішення Федерального конституційного суду Німеччини про те, що покупка державних облігацій Європейським центральним банком частково суперечить німецькій конституції.

Зокрема, КС заборонив Бундесбанку після перехідного періоду брати участь у програмах викупу ЄЦБ, якщо рада європейського банку у своєму новому рішенні не зможе довести, що його дії не суперечать забороні монетарного державного фінансування.

"Вирішальне слово в європейській правовій системі має залишитися за Європейським судом в Люксембурзі і ні за ким іншим", - зазначила заступник голови ЄК.

Єврокомісія за чинним правом може накладати грошові штрафи за порушення європейського законодавства на країни ЄС.

Повідомляється, що рішення Конституційного суду Німеччини привітала Польща. Прем'єр-міністр країни назвав його "одним з найважливіших судових вердиктів в історії Європейського союзу".

Нагадаємо, раніше в ЄК заявили, що пандемія коронавірусу є серйозним шоком для світової економіки і економіки ЄС з дуже серйозними соціально-економічними наслідками.

Як писало РБК-Україна, Німеччина не виключає скорочення обсягів фінансової допомоги, що надається Європейським союзом Угорщині, через зловживання угорською владою карантином.

Теги Новини України ЕврокомиссияГерманияштраф
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