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Германия пригрозила санкциями Венгрии за злоупотребление карантином

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 17:25
Германия пригрозила санкциями Венгрии за злоупотребление карантином
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Орбан использовал карантин для получения расширенных полномочий

Германия не исключает сокращения объемов финансовой помощи, предоставляемой Европейским союзом Венгрии, из-за злоупотребления венгерскими властями карантином. Об этом на брифинге по результатам видеоконференции глав МИД стран ЕС заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По словам Мааса, в Берлине обеспокоены тем, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан, пользуясь карантином из-за коронавируса, получил расширенные полномочия, что может повлечь ограничение прав в стране.

"Неприемлемо, когда страны используют текущую ситуацию для ограничения прав. Поэтому правильно, что Еврокомиссия рассматривает вопрос, совместимы ли вообще принятые меры с европейским законодательством", - заявил он.

Руководитель немецкого МИД отметил, что на будущих переговорах о долгосрочном финансовом плане ЕС речь должна пойти и о том, чтобы нарушения основных прав имели также финансовые последствия.

"Ведь только так, предоставив необходимое давление, нам удастся позаботиться о том, чтобы во всех государствах соблюдались основные ценности и права", - подчеркнул Маас.

Напомним, 30 марта венгерский парламент поддержал решение о предоставлении расширенных полномочий на время чрезвычайного положения премьер-министру Виктору Орбану. Следовательно, венгерское правительство получило право в срочном порядке приостанавливать исполнение определенных законов.

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