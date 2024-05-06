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В ЄК назвали умову для переговорів щодо продовження транзиту газу РФ через Україну

Фото: Кадрі Сімсон, єврокомісар з питань енергетики (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Юрій Дощатов

Україна та Росія можуть розпочати переговори про продовження транзиту російського газу лише після того, як Москва виведе свої війська.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон після переговорів із міністром енергетики України Германом Галущенком.

"Контракт з Україною (щодо транзиту газу - ред.) спливає у грудні. Ми не просимо наших партнерів (Україну - ред.) вести переговори з Росією. Але перші переговори мають відбутися після того, як Росія виведе свої війська з України", - розповіла єврокомісар.

Вона нагадала, що Європа все ще отримує російський газ двома газопроводами - через Україну та Туреччину.

За словами Сімсон, на тлі припинення транзиту через Україну слід знайти альтернативи для забезпечення газом Словаччини та Австрії.

"Ми наполегливо працювали над тим, щоб розвивати цей альтернативний інфраструктурний потенціал. І ми готові (до скорочення постачання - ред.)", - заявила вона.

Єврокомісар наголосила, що ще 2023 року Росія вирішила скоротити постачання газу до ЄС одностороннім рішенням, щоб маніпулювати ринками Європи. Блоку буде непросто за умов подальших скорочень імпорту газу з РФ.

"Це буде дорого. Але ми готові до цього", - наголосила вона.

Транзит газу

Варто зауважити, що Україна продовжує транзит російського газу навіть після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до країни. Газ імпортують країни Європи, які дуже залежать від таких поставок.

31 грудня цього року контракт України із "Газпромом" про транзит газу вже закінчується. Після цього постачання через українську територію зупинять.

Прем'єр України Денис Шмигаль наголошував, що Київ не розпочинатиме переговори про продовження транзиту з Росією.

Більш детально про ситуацію з транзитом - у матеріалі РБК-Україна.

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