В ЕК назвали условие для переговоров по продлению транзита газа РФ через Украину

"Контракт с Украиной (по транзиту газа - ред.) истекает в декабре. Мы не просим наших партнеров (Украину - ред.) вести переговоры с Россией. Но первые переговоры должны состояться после того, как Россия выведет свои войска из Украины", - рассказала еврокомиссар.

Она напомнила, что Европа все еще получает российский газ по двум газопроводам - через Украину и Турцию.

По словам Симсон, на фоне прекращения транзита через Украину нужно найти альтернативы для обеспечения газом Словакии и Австрии.

"Мы упорно работали над тем, чтобы развивать этот альтернативный инфраструктурный потенциал. И мы готовы (к сокращению поставок - ред.)", - заявила она.

Еврокомиссар подчеркнула, что еще в 2023 году Россия решила сократить поставки газа в ЕС односторонним решением, чтобы манипулировать рынками Европы. Блоку будет непросто в условиях дальнейших сокращений импорта газа из РФ.

"Это будет дорого. Но мы готовы к этому", - отметила она.