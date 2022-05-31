Когда ЕК даст заключение по заявке Украины о вступлении в Евросоюз: названа дата

Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата в ЕС 15 июня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны во время совместного брифинга с польским коллегой Збигневом Рау.
"Мы ожидаем заключение Еврокомиссии по этому вопросу (заявке Украины на получение статуса кандидата - ред.), пока оно нам не известно, оно будет дано 15 июня", - заявила она.
Также глава французского дипломатического ведомства рассказала, что вопрос о месте Украины в европейской семье будет поднят во время заседания Совета Европы 23-24 июня. Также там обсудят заявку Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина должна уже в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Тем более, что страны Западных Балкан не против.
Также мы писали, что, по мнению премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, шансы на то, что Украина в ближайшее время станет кандидатом на вступление в Европейский союз, невелики. ЕС может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.
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