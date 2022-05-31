Когда ЕК даст заключение по заявке Украины о вступлении в Евросоюз: названа дата

Еврокомиссия даст заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата в ЕС 15 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны во время совместного брифинга с польским коллегой Збигневом Рау.

"Мы ожидаем заключение Еврокомиссии по этому вопросу (заявке Украины на получение статуса кандидата - ред.), пока оно нам не известно, оно будет дано 15 июня", - заявила она. Также глава французского дипломатического ведомства рассказала, что вопрос о месте Украины в европейской семье будет поднят во время заседания Совета Европы 23-24 июня. Также там обсудят заявку Украины.