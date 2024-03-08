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В ЄК анонсували два транші фіндопомоги Україні на 6 млрд євро: коли нададуть

Фото: Валдіс Домбровскіс, віце-президент Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна вже у березні отримає фінансову допомогу від Євросоюзу у розмірі 4,5 млрд євро, а у квітні - ще 1,5 млрд євро. Гроші надають у рамках програми Ukraine Facility.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ", про це віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив на пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Він розповів, що в Євросоюзі остаточно допрацьовують механізм Ukraine Facility, у рамках якого Україні пообіцяли надати 50 млрд євро до 2027 року.

"Перший транш цієї допомоги у розмірі 4,5 млрд євро надійде вже у березні, а незабаром за ним, у квітні, надійде 1,5 млрд євро", - зазначив віце-президент ЄК.

50 млрд євро для України

Нагадаємо, у лютому під час спеціального саміту лідери країн Євросоюзу схвалили ініціативу надати Україні 50 млрд євро фіндопомоги до 2027 року.

Гроші надаватимуть у рамках Ukraine Facility. Програма також передбачає, що Україна має виконувати умови для передачі коштів.

Нещодавно Рада Євросоюзу остаточно схвалила ініціативу Ukraine Facility.

За інформацією джерел РБК-Україна, лише у 2024 році Україні планують передати 16 млрд євро.

 

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