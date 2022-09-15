ЕИБ выделил Украине первый транш финансовой помощи: сколько всего дадут средств

Европейский инвестиционный банк сегодня объявил о предоставлении Украине 500 млн евро макроэкономической помощи. Это будет первый транш помощи на общую сумму 1,59 млрд евро.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Поблагодарил команду Европейского инвестиционного банка за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине 500 млн евро. Это будет первый транш помощи на общую сумму 1,59 млрд евро, и очень важный шаг для поддержания макроэкономической стабильности страны", - отметил премьер-министр.

Также Европейский инвестиционный банк в ближайшие недели организует миссию в Украину, в ходе которой будут обсуждаться новые направления сотрудничества. В частности, будет уделено внимание поддержке малого и среднего бизнеса.