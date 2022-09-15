ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЄІБ виділив Україні перший транш фінансової допомоги: скільки всього дадуть коштів

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 вересня 2022 19:10
ЄІБ виділив Україні перший транш фінансової допомоги: скільки всього дадуть коштів Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Константин Широкун

Європейський інвестиційний банк сьогодні оголосив про надання Україні 500 млн євро макроекономічної допомоги. Це буде перший транш допомоги на загальну суму 1,59 млрд євро.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Подякував команді Європейського інвестиційного банку за сьогоднішнє оголошення про надання Україні 500 млн євро. Це буде перший транш допомоги на загальну суму 1,59 млрд євро, і дуже важливий крок для підтримки макроекономічної стабільності країни", - зазначив прем'єр-міністр.

Також Європейський інвестиційний банк в найближчі тижні організовує місію в Україну, в ході якої будуть обговорюватися нові напрямки співпраці. Зокрема, буде приділено увагу підтримці малого та середнього бізнесу.

Раніше Шмигаль заявив, що загальну кількість українських чиновників мають намір скоротити на 30%. Таким чином вдасться значно скоротити витрати на державний апарат.

Нагадаємо, у вівторок, 13 вересня, Кабінет міністрів схвалив проект Державного бюджету України на 2023 рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Європейський Інвестиційний Банк
NEWS
В Україні виявили перший випадок віспи мавп
В Україні виявили перший випадок віспи мавп
DAILY
Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Депутат Кнесету Нір Баркат: У цій війні Ізраїль має бути на боці України