ЄІБ виділив Україні перший транш фінансової допомоги: скільки всього дадуть коштів

Європейський інвестиційний банк сьогодні оголосив про надання Україні 500 млн євро макроекономічної допомоги. Це буде перший транш допомоги на загальну суму 1,59 млрд євро.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Подякував команді Європейського інвестиційного банку за сьогоднішнє оголошення про надання Україні 500 млн євро. Це буде перший транш допомоги на загальну суму 1,59 млрд євро, і дуже важливий крок для підтримки макроекономічної стабільності країни", - зазначив прем'єр-міністр.

Також Європейський інвестиційний банк в найближчі тижні організовує місію в Україну, в ході якої будуть обговорюватися нові напрямки співпраці. Зокрема, буде приділено увагу підтримці малого та середнього бізнесу.